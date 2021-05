Følg kampen live: OB bør hente point i Haderslev

Selvom OB sidste søndag tog en vigtig sejr på 2-0 over Lyngby, og dermed har hele otte point ned til nedrykningsstregen, så føler blandt andre Jeppe Tverskov sig ikke sikker i superligaen.



Der resterer fem kampe og Jeppe Tverskov var efter sejren over Lyngby ikke klar til at erklære målet om overlevelse i Superligaen for sikret.