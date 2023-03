Følg kampen Live: OB er klar til AaB efter 7-0-blamage

OB har bearbejdet søndagens ydmygelse på 7-0 på udebane mod FC København.

Det fynske superliga-flagskib er således klar til fredag aftens hjemmekamp mod AaB.

Men forsvarsklippen Bjørn Paulsen lægger ikke skjul på, at det er en "utrolig vigtig" kamp for både OB og AaB.

- Jeg tror, at det bliver en krig. AaB er jo et hold, der også kan mærke Lyngby nu her og stadig har et hul op til os. Hvis de skal overleve, skal de have point på kontoen hurtigst muligt, så de kommer med alt, hvad de kan, siger han til OB's hjemmeside.

Der er andet på spil end oprejsning for det fynske mandskab. Hvis OB taber, så er det slut med at indfri klubbens ambitioner for sæsonen.

- Vi kæmper stadig for top-6, så længe der stadig er et håb, så det bliver en god og intensiv kamp med forhåbentlig tre point til os, siger Bjørn Paulsen.

Han er blandt cheftræner Andreas Alms fortrukne 11 mand til aftenens kamp, og står således foran sin forårsdebut.