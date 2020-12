Følg kampen LIVE: OB fører - FCM dominerer

I årets sidste hjemmekamp står OB i aften overfor de danske mestre fra FC Midtjylland.

På papiret ser det ikke for godt ud for OB inden kampen sparkes i gang klokken 19.00 på Odense Stadion.

Gæsterne kommer på besøg forud for en julepause med en sikker placering som tophold, og må forventes at være motiveret til, at gøre indsats for at tage førstepladsen fra Brøndby IF.

OB kan med en sejr og alle tre point overhale FC Nordsjælland i tabellen, og dermed holde jul på en ottendeplads.

Men som OB skriver i optakten på klubbens hjemmeside, har formen "været god på det seneste", og håber, "at drengene kan lukke efteråret smukt af i vores stolte by".

Cheftræner Jakob Michelsen har udtaget følgende trup:

27. Oliver Christensen

30. Sayouba Mandé

2. Oliver Lund

4. Ryan Johnson Laursen

5. Kasper Larsen

6. Jeppe Tverskov

7. Issam Jebali

8. Janus Drachmann

9. Mart Lieder

11. Emmanuel Sabbi

17. Sveinn Aron Gudjohnsen

20. Ayo Simon Okosun

21. Tarik Ibrahimagic

23. Troels Kløve

24. Marco Lund

25. Moses Opondo

26. Mikkel Hyllegaard

44. Robin Østrøm