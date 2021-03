Der er meget på spil for begge hold, når OB på udebane møder Aab søndag eftermiddag klokken 17.00.

For gæsterne betyder det en debut for sportchef og midlertidig træner Michael Hemmingsen, der skal forsøge at få nyt liv ind i holdet.

Hos Aab kan der være en plads i topseks på spil.

Det er 22. spillerunde i Superligaen, hvor grundspillet afrundes med alle 12 hold i aktion. Derfor er der i dag lavet en samlet liveblog.