Følg kampen live: OB spiller ude mod Viborg

Klokken 14.00 løber OB's superligamandskab ind på Viborg FF's hjemmebane.

Ser man på statistikken for de seneste fem opgør, skal fynboerne have en af de rigtig gode dage for, at forlade Viborg med alle tre point.

Faktisk skal OB ramme en gennemsnitlig dag for overhovedet, at få point. Det eneste der taler for fynsk succes er, at de seneste to gange OB har været i Viborg, er det blevet til uafgjort.

Inden kampstart ligger OB som nummer ti i tabelen, mens Viborg ligger nummer tre.