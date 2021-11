Følg kampen live: Scoring til udebaneholdet i OB-Viborg-opgør

I en ny bog har han fortalt, hvordan han efter sin diagnose ikke hørte fra sin gamle klub. Formanden har i den forbindelse været ude med en undskyldning, og noget af aftenens kamp er blevet dedikeret til Lars Høgh, der dog ikke selv vil være til stede, oplyser OB til TV 2 Fyn.

Fordi den tidligere målmand nåede 817 kampen for holdet, bliver der 8 minutter og 17 sekunder inde i opgøret spillet en sang til ære for ham. På banen vil der ligge et stort banner med Lars Høgh.

Noget at leve op til

Det er ikke kun hyldesten af det tidligere klubmedlem, der gør kampen til noget specielt. Ifølge spillerne er fredagskampen nemlig noget, der bliver set frem til i truppen.

- Det må være fantastisk som fodboldfan at kunne tage på stadion og se fodbold i sin by en fredag aften. Forhåbentlig kan vi gøre sådan, at de kan fejre en sejr, og forhåbentlig få sig en god tur i byen, siger Elís Thrándarson, som blev kåret til oktobers bedste OB-spiller, i en pressemeddelelse fra OB.