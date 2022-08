Følg kampen: OB møder Silkeborg IF på udebane

Søndag aften skal OB endnu en gang på banen, når det fynske hold besøger Silkeborg IF på udebane.

Mandag havde OB besøg af AC Horsens på Odense Stadion, og her fik hjemmebaneholdet sejren og de tre point i hus. Om mandagens sejrsrus kan hjælpe OB med at tage sejren hjem søndag aften er endnu uvist, men noget tyder på, at fynboerne får kamp til stregen, når de møder jyderne fra Silkeborg.

Silkeborg IF ligger i øjeblikket på førstepladsen i superligaen med i alt 13 point, mens OB med fire point ligger på 11. pladsen.

Startfløjtet lyder klokken 18, og du kan følge kampen minut for minut herunder.