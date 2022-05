Følg med live: OB jagter europæisk drøm mod Viborg

Drømmen om europæisk fodbold lever for OB, og torsdag aften møder klubben én af de direkte udfordrere i kampen om den eftertragtede syvendeplads, som kan give adgang til det forjættede land.

Odense Stadion lægger bane til kampen mellem OB og Viborg, hvor gæsterne fra det midtjyske inden kampstart indtager syvendepladsen - kun ét point foran fynboerne.

Med en sejr vil fynboerne rykke op på syvendepladsen, have to point ned til Viborg og have et godt udgangspunkt inden de to sidste kampe mod SønderjyskE og Vejle.

Kampen starter klokken 18.00, og du kan følge livebloggen her.