Følg med live: Partier bag fjernvarmesalg indkalder til pressemøde

Borgmester Peter Rahbæk Juel (S), rådmændene Brian Dybro (SF) og Susanne Crawley (R) har tirsdag formiddag holdt møde for at drøfte, hvordan Odense Kommune skal forholde sig til udmeldingen fra Energistyrelsen om, at forbrugerne kan have forkøbsret til Fjernvarme Fyn. De tre partier står bag planerne om at sælge Fjernvarme Fyn til Energi fyn.

Tirsdag vil de tre partier på et pressemøde fra Odense Rådhus orientere om hvilke konsekvenser udtalelsen fra Energistyrelsen får for kommunens planer om at sælge Fjernvarme Fyn til Energi Fyn.

Både Odense Kommune og Konservative har stillet spørgsmål til Energistyrelsen om salget.

Af begge svar fra Energistyrelsen til kommunens advokatfirma og Konservative fremgår det, at modstanderne af fjernvarmesalget måske har ret i, at forbrugerne har forkøbsret til Fjernvarme Fyn, hvis det udbydes til salg.

Den konservative rådmand er ikke i tvivl om, hvad udtalelsen fra Energistyrelsen bør få af konsekvenser:

- Vi har nu fået Energistyrelsens ord for, at Varmeforsyningsloven gælder og dermed, at den salgsproces, som i øjeblikket er i gang, er i strid med loven. Vi forlanger derfor, at borgmesteren stopper det ulovlige salg, og helt dropper idéen om at sælge, siger rådmand Søren Windell (K).

I Enhedslisten, der ligesom de borgerlige partier i byrådet er modstander af af et salg, er man enig.

- Salgspartierne kan ikke sidde denne udtalelse overhørig, og nu forventer jeg, at borgmesteren indkalder til forhandlinger, om hvad det vil betyde for salgsprocessen, siger byrådsmedlem Reza Javid fra Enhedslisten.

I udtalelsen fra den offentlige myndighed Energistyrelsen, står der, at bestemmelserne om forkøbsret er uklare, og at domstolene må tage endelig stilling til spørgsmålet.

FRA ENERGISTYRELSENS KONKLUSION: “Energistyrelsen anerkender, at bestemmelsen (forbrugernes ret til forkøbsret, red) er uklart formuleret og vil derfor tage initiativ til at undersøge, om lovbestemmelsen bør ændres fremadrettet med henblik på at afklare usikkerheder, herunder om der bør indsættes en håndhævelsesmyndighed til behandling af sager vedr. forkøbsret. Indtil videre må Energistyrelsen derfor henvise til domstolene ved sager om forkøbsret.”

