Følg med live: SF: Odense er en ekstremt effektiv kommune

Odenses budget er på små 14 milliarder kroner i 2025. Deraf er råderummet på 90 millioner kroner. De penge er allerede brugt, hvis borgmester Peter Rahbæk Juel, (S) får gennemført sine ønsker om at bruge 100 millioner kroner ekstra på kommunens folkeskoler og 35 millioner kroner ekstra på ældreområdet.

Venstre og Konservative har også foreslået at bruge 100 millioner på at udvikle nye erhvervsområder. I kulissen spøger samtidig planerne om at etablere en etape to af letbanen, som der i givet fald også skal findes penge til på budgettet.

Der er med andre ord lagt op til en armlægning i forbindelse med forhandlingen af budget 2025.