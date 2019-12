Følg OB-AaB live: OB tager imod i gult

Læs også Miraklet i Madrid: Vind spillertrøje med autografer

Når OB mandag aften klokken 19.00 løber ind på Odense Stadions græstæppe bliver det ikke i de sædvanlige spillertrøjer.

Holdet vil nemlig være iklædt en gul og sort spillertrøje for endnu en gang at fejre 25-året for OB's sensationelle sejr på 2-0 på udebane over Real Madrid.

Læs også Fodboldflashback: Husker du miraklet i Madrid?

Det bliver samtidig årets sidste hjemmekamp, og på besøg kommer AaB for at slås om, hvilket hold der skal hænge på Top 6.

Inden kampen fløjtes i gang er OB nummer syv med 26 point, mens AaB er nummer fem med 27 point.

Kampen om at hænge på førerholdene FC Midtjylland, FC København, AGF og Brøndby IF er tæt. Der er sølle to point mellem Lyngby på niendepladsen og netop AaB.

I de seneste seks indbyrdes opgør har AaB kun vundet én kamp, men måske har de et es i ærmet.

AaB melder nemlig topscorer Mikkel Kaufmann klar. Den kun 18-årige AaB-spiller er over sin skade og indgår i dagens AaB-trup.

Når kampen sparkes i gang, kan du følge via live-opdateringer her.