OB mod Brøndby minut for minut: Sådan gik det

Dårligt vejr har søndag drillet det meste af landet og kostet aflysninger af dagens kampe i superligaen.

Således blev kampen mellem FC Nordsjælland og Horsens aflyst godt en time før planlagt kampstart. Aflysningen skete på grund af kraftig blæst, som udgjorde en sikkerhedsrisiko, da reklamebander risikerede at rive sig løs.

AGF og Randers FC måtte også aflyses. Her var grunden, at banen var for sumpet.

Til gengæld melder OB, at OB-Brøndby bliver spillet som planlagt med kampstart klokken 18.00.

Du kan følge kampe via liveopdatereinger herunder.

Læs også Vejret driller superligaen: OB-Brøndby spilles som planlagt - talent er tæt på debut