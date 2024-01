Følg retssagen: 45-årig mand anklages for tre brutale overfald på kvinde

Legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter står der øverst på anklageskriftet mod en 45-årig mand, der i dag sidder på tiltalebænken ved Byretten i Odense.

Første punkt på den lange liste af anklager mod ham er et voldsomt overfald, der fandt sted i marts 2023 i Aabenraa. Her slog han flere gange en kvindes hoved mod jorden.

Manden er også tiltalt for to andre overfald. Det første i Odense i april 2023 og det andet i Assens i september 2023. I begge tilfælde har han igen slået kvindens hoved mod jorden flere gange lyder anklagen. Det ene overfald blev bevidnet af kvindens mindreårige søn, viser en aktindsigt i anklageskriftet, mens hun under det sidste overfald var udsat for livsfare.

Alle tre overfald var mod den samme kvinde, oplyser Fyns Politi.

Manden er i øvrigt tiltalt for talrige andre lovovertrædelser, som både relaterer sig til færdselslove og at stikke af fra politiet. I alt er der seks anklager mod den 45-årige.

Da manden ikke er fra Danmark, vil anklagemyndigheden gå efter en udvisning, fremgår det af anklageskriftet. Dog vil senioranklager ved Fyns Politis Anklagemyndighed, Maria Blomsterberg, endnu ikke løfte sløret for hvor høj hun mener straffen skal være ud over udvisningen.

