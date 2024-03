Følg sagen live: To mænd i grundlovsforhør iført håndjern - kørte rundt med skarpladt våben

Fyns Politi anholdt onsdag aften to mænd, som kørte rundt i en bil i Odense. I bilen blev der fundet en skarpladt pistol, hvilket er grunden til, at politiet ønsker at varetægtsfængsle mændene, mens man efter forsker sagen.

Det fortæller anklagemyndigheden til TV 2 Fyn.

Anklagemyndigheden kan for nuværende ikke oplyse, hvorvidt mændene har tilknytning til bandemiljøet i Odense, ligesom det heller ikke kan oplyses, hvor i Odense de to mænd blev anholdt.

Grundlovsforhøret ventes at finde sted i Retten i Odense klokken 11.30, og TV 2 Fyn dækker sagen fra retten.