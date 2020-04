Følte sig truet af hammer: Slog indbrudstyv i ansigtet

Et indbrud i Vindegade i Odense natten til mandag udviklede sig dramatisk. Det endte i et regulært slagsmål.

Kvart i to vågnede beboerne ved, at de hørte at nogen puslede, og i stuen stødte de på en mand, som havde samlet forskellige genstande.

- Der ligger en hammer på bordet og manden i huset føler sig truet, så der opstår håndgemæng. Her får gerningsmanden et knytnæveslag i ansigtet og bliver holdt tilbage til vi ankommer, fortæller vagtchef ved Fyns Politi, Ehm Christensen.

Indbrudstyven, som er 41 år og fra Odense, sidder mandag morgen på politigården, mens det vurderes, hvad der skal ske i sagen.

Tyven er sigtet både for indbruddet og for vold, mens den mandlige beboer ikke risikerer en sigtelse, oplyser Ehm Christensen.

- Han tilbageholder gerningsmanden med den fornødne magt, og det går ind under nødværgeparagraffen, siger Ehm Christensen og forklarer:

- Griber man en gerningsmands på fersk gerning, har man ret til den fornødne magt.

- Men man skal tænke sig meget om. Ens egen sikkerhed kommer først, inden man kaster sig ud i sådan noget.

