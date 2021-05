Før semifinalebrag: Odenses håndboldkvinder drømmer om guld

En kamp, der kan sikre fynboerne en plads i finalen og muligheden for at vinde DM-guld for første gang.

- En finale er bare det fedeste at spille, men de er fedest at spille, hvis man vinder guldet. Det er jo det, man går og drømmer om, så jeg drømmer stadig videre, siger Mie Højlund.



Også venstrefløjen Freja Cohrt satster på at gå hele vejen og vinde guld.

- Det er jo en af grundene til, at jeg tog til Odense. Det var på grund af de ambitioner, der var, og der var for at vinde et danmarksmesterskab. Det ville være kulminationen på min fjerde sæson, fortæller hun.

Men først skal Odenses håndboldkvinder vinde eller som minimum have et uafgjort resultat med hjem fra det vestjyske.