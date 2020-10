Førende professor i energiret: Er salget af Fjernvarme Fyn lovligt?

Odense Kommune vil sælge Fjernvarme Fyn og fjernvarmerørerne til Energi Fyn. Salget er besluttet af Socialdemokratiet, SF og Radikale, og det skal give millioner i kommunekassen.

Men nu stiller Danmarks førende professor i energiret sig tvivlende over for, om Odense Kommune kan sælge fjernvarmerørene til EnergiFyn uden først at give forbrugerne mulighed for at købe dem.

- Når du sælger Fjernvarme Fyn, så ryger der altså en eller anden form for forbruger indflydelse, uanset om det er direkte gennem et anpartsselskab, eller det er som forbrugere, borgere, vælgere i en kommune. Jeg anser det derfor for at være en ikke uvæsentlig risiko, at man bliver nødt til at respektere den her forkøbsret, siger Bent Ole Gram Mortensen, der er professor i energi- og forsyningsret ved Syddansk Universitet.

Læs også Advokat om fjernvarme-salg: - Det strider mod bestemmelse i loven

Professoren mener, at varmeforsyningsloven paragraf 23 heraf kan betyde, at forbrugerne skal have lov at købe rørene for næsen af Energi Fyn.

I varmeforsyningslovens paragraf 23f står der: "Inden et anlæg til fremføring af opvarmet vand eller damp, som ikke ejes af de forbrugere, hvis ejendomme er tilsluttet det pågældende anlæg, kan afstås til andre end kommuner, skal disse forbrugere tilbydes at købe anlægget til markedspris"

Konservative vil undersøge sagen

Mandag krævede Konservative i Odense, at sagen skulle undersøges nærmere.

- Det handler for os om at sikre, at det sker efter de regler, der gælder på dette område, og det føler vi altså ikke, det gør, siger Søren Windel, der er formand for De Konservative i Odense.

Odense Kommune har fået juridisk rådgivning hos Horten advokaterne. Ifølge dem har forbrugerne ikke forkøbsret til fjernvarme rørene, fordi de bliver solgt i en samlet pakke med selve fjernvarmeværket.

- Horten er bestemt ikke et udueligt firma, men i bund og grund betyder det jo også, at man bare kan stoppe et eller andet tilfældigt selskab ind i mellemleddet, så skulle man være fri for at respektere det her. Så kunne man bare skynde sig at indrette sig på forhånd og altid undgå denne forkøbsret, siger Bent Ole Gram Mortensen.

Horten advokater ikke i tvivl

Ifølge Horten er der tale om en indirekte overdragelse af Fjernvarme Fyns ejerandele, og af den årsag vil paragraf 23f ikke have betydning.

- Det vi har forholdt os til i denne her sag, det er, hvordan retsstillingen er, og den er ret klar i den her situation, hvor energistyrelsen også har været inde og forholde sig til netop det her med direkte og inddirekte salg, siger Line Markert, der er rådgiver i energi- og forsyningsret hos Horten advokatpartnerselskab.

Læs også Ingen juridiske skrupler: S er trygge ved salg af fjernvarmen

Ifølge hende har paragraffen kun en betydning, hvis der sker en direkte overdragelse af virksomhedens ejerandele. Det bygger Horten på en anden sag, som Energistyrelsen vurderede i 2003.

- I situationen som professoren nævner, der ville være tale om omgåelse, hvis man gør det med henblik på at undgå forbrugerindflydelse. Det er ikke det, der er tale om her. Den samlede virksomhed har været organiseret på denne her måde i mange år, og på den måde er det en fast struktur, siger Line Markert.

Hun er tryg ved, at de har givet kommunen den rigtig rådgivning på baggrund af de regler, og den praktis der er.