Først blev den aflyst - nu kæmper kunstnere for at blive klar

Men på grund af de gældende coronarestriktioner på det tidspunkt blev festivalen udskudt til 2021.

Og nu hvor corona-trykket så småt er ved at lette, betyder det, at kunstnerne har fået travlt.

- Det er fantastisk dejligt, at vi nu kan komme i gang igen, og så krydser vi bare fingre for, at vi når i mål, siger Ole Lejback, der er formand for Hollufgaard Skulpturpark.

Huller i jorden skal blive til skulptur

Også Jeppe Østregaard Munk, der er studerende på Det Fynske Kunstakademi, arbejder i øjeblikket på at blive klar med sin skulptur den 1. juli.



- Jeg har da haft nogle diskussioner med mine lærere, som er noget skeptiske over, om jeg når at blive færdig. Men det skal da klart nok nå at blive færdigt. Det er jeg sikker på, siger Jeppe Østergaard Munk.