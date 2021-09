Først lukkede skole i 14 dage - nu er elever hjemsendt på ubestemt tid

- Den første vurdering har nu bekræftet, at ikke alle aktiviteter på skolen kan fortsætte under de rette sikkerhedsmæssige foranstaltninger. Derfor er bygning 1 stadig lukket, og eleverne er stadig hjemsendt, siger Per Rygaard, der er kontorchef i Byggeri og Ejendom i By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune.

Ingen tidshorisont

I rapporterne fremgår det blandt andet, at man i den nedlukkede bygning 1 ikke må lave aktiviteter, hvor det giver anledning til "rytmisk personlast", ikke må fylde biblioteket helt op med bøger, og skal sikre en jævn fordeling af eleverne i klasselokalerne.

Det har dermed givet anledning til, at man ikke åbner for klasselokalerne igen, selvom eleverne i første omgang kun var hjemsendt i 14 dage. Nu er de hjemsendt på ubestemt tid.