Første dag på jobbet: Danmarks yngste rådmand vil måles på resultater – ikke alder

Vækkeuret har ringet tidligt i 24-årige Christoffer Lilleholts (V) lejlighed i det centrale Odense. Tirsdag er første dag i rollen som by- og kulturrådmand i Odense Kommune for den unge politiker, og allerede klokken 7.15 er han på vej til sit første møde som rådmand.

Læs også Lilleholt bliver Danmarks yngste rådmand: - Det er et kæmpe job at sætte sig ind i

For kun 14 dage siden, den 18. august, overtog Lilleholt med kort varsel ansvaret som rådmand, da den mangeårige leder for Venstre i Odense Byråd, Jane Jegind, fik nyt job som erhvervschef i Langelands Kommune.

De efterfølgende dage var hektiske, og mange ting skulle falde i hak rent praktisk, forklarer Christoffer Lilleholt, mens han med attachemappen i højre hånd bevæger sig ned ad en næsten mennesketom gågade i Odense centrum.

- Jeg sidder i et job til hverdag og får jo nærmest kun et kvarter til at sige op og få snakket med min chef om, hvordan vi kan få lavet nogle aftaler. Bagefter skulle jeg nå at få snakket med mine politiske kolleger for at sikre, at jeg har den samme opbakning, som Jane havde. Det har jeg heldigvis fået, og jeg har overtaget de poster, hun har haft, forklarer han.

Politik på fuld tid

Dermed står den på kommunalpolitik på fuld tid for Christoffer Lilleholt, der har været kørt i stilling til at tage over for Jane Jegind siden november sidste år.

Det ser han frem til.

- Det betyder, at det bliver politik på fuld tid, og at jeg ikke længere kommer til at have mit almindelige hverdagsjob. Det glæder jeg mig selvfølgelig til, men det er også lidt trist, for det er et arbejde, jeg har været rigtig glad for, siger han.

Læs også Unge Lilleholt ny spids i Venstre: - Vi sætter et nyt hold

For enden af Vestergade kommer Odense Rådhus til syne på Flakhaven, og selvom Christoffer Lilleholt glæder sig til at varetage rollen som rådmand, lægger han ikke skjul på hverken sine eller Venstres ambitioner for fremtiden: han vil være borgmester.

- Det ville da være fantastisk. Ikke at jeg ikke er glad for By- og Kulturforvaltningen. Jeg glæder mig til det. Men det er klart, at hvis man har et flertal, kan man jo få sin politik igennem. I Venstre arbejder vi ud fra, at vi skal have maksimal indflydelse for de stemmer, vi får.

- Det er jo lig med at sidde på rådhuset. Så det vil jo være en kæmpe opgave, men samtidig også ekstremt spændende. Så kan vi virkelig sætte retningen for den her by, forklarer Christoffer Lilleholt, inden han drejer ned ad Asylgade i retning mod Odense Slot, hvor By- og Kulturudvalget holder møde.

Allerede erfaren kommunalpolitiker

Selvom morgenens møde er Lilleholts første som rådmand, så er den unge fynbo – trods en fødselsattest, der viser 18. oktober 1995 – ikke længere grøn i kommunalpolitik.

Læs også Scorer nyt job: Rådmand forlader Odense Byråd før tid

I 2013 blev Christoffer Lilleholt, der er søn af den forhenværende Venstre-minister Lars Christian Lilleholt, valgt ind i Odense Byråd med 698 personlige stemmer. Ved kommunalvalget i 2017 steg det til 2.539 stemmer til Lilleholt, der har en kandidatgrad i statskundskab fra Syddansk Universitet.

Derfor håber Christoffer Lilleholt også, at han vil blive bedømt på sine resultater som politiker og ikke sin unge alder.

- Jeg glæder mig til det, og jeg tænker da bestemt, at det at man er ung og har nogle nye tilgange til tingene, ikke nødvendigvis er en skidt ting. Og så har jeg det generelt sådan, at jeg gerne vil måles på mine resultater og mine visioner, siger han, inden han går ind til sit første møde som rådmand på Odense Slot.