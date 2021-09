Første dag tilbage på Odinskolen: - Der ligger en del arbejde foran os

Odinskolens skoleleder, Allan Feldskou, fortæller, at skolen med retningslinjerne vil minde elever om et vigtigt budskab, nemlig at god afstand, hyppig testning og vaccination er vejen tilbage til en normal hverdag.

- Jeg ønsker bestemt, at vi kan vende tilbage til en normalitet. Det troede vi, at vi kunne 11. august, da vi startede op som ny Odinskole. Det viste sig efter ni skoledage, at det kunne vi ikke, og det var en kæmpe mavepuster for os. Den situation ønsker vi ikke at stå i igen, siger Allan Feldskou.