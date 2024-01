For første gang siden Roger Waters spillede på Odense Stadion i 2008 skal der igen holdes koncert på stadion i Odense, der går under navnet Nature Energy Park.

Det skriver arrangøren bag Live Culture i en pressemeddelelse fredag. Musikken leveres af de danske kunstnere Nik & Jay, Medina, Malte Ebert og Svea S.

Live Culture lover, at koncerterne ikke kommer til at gå ud over OB's kamp for overlevelse, da koncerten finder sted 25. maj - en lille uge efter sidste hjemmekamp.