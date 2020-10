For første gang i 30 år: Corona aflyser traditionsrig juletræsfest

Det er efterhånden en gammel tradition, at det store juletræ på Flakhaven bliver tændt og makerer julens komme. For de forretningsdrivende er det en mærkedag, der tiltrækker tusindvis af handlende til centrum, men sådan bliver det desværre ikke i år.

- Vi kan ikke forsvare at samle 12-14.000 mennesker i midtbyen, som vi plejer til juletræstændingen, og det må vi heller ikke på grund af forsamlingsforbuddet, fortæller direktør i Odense Cityforening Peter Bøgholm.

At juletræstændingen ikke vil være en del af julestartskuddet i Odense, bliver nyt for Odense Cityforening, der ikke ved, om eller hvordan det kommer til at påvirke julehandlen.

Læs også Juletræ i plastik?: - Der er kæmpe interesse

- Nej, for det er første gang i 30 år, den ikke har været der, så det kan vi ikke sige noget om. Det er selvfølgelig brandærgerligt, men vi håber, at vores gæster alligevel vil komme ind i byen og gøre deres juleindkøb, siger Peter Bøgholm.

Træet tændes

Selvom coronaen også kommer til at lægge en dæmper på julefestlighderne, som den har gjort det med adskillige af forårets og sommerens begivenheder, kommer der lys i juletræet.

Det bliver bare ikke den fejring og folkefest, odenseanerne er vant til. Der vil også være julebelysning i gågaderne, som der plejer at være, ligesom der formentlig vil være rig mulighed for at købe et glas gløgg, æbleskiver og brændte mandler, hvis man er ude at juleshoppe i centrum.

Læs også Igen, igen: Juletræet i Ringe overlevede ikke december