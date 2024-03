Direktør i Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune Hanne Dollerup afviser, at forvaltningen har sovet i timen i sagen om vold og mistrivsel blandt eleverne på Agedrup Skole. Det sker i et interview med Fyens Stiftstidende, som er det første siden sagen begyndte at rulle.

Hun mener således ikke, at forvaltningen burde have været klar over, hvor galt det stod til på skolen, før 107 forældre sendte et bekymringsbrev til en række politikere og medier 19. februar.

Hun medgiver, at der har været andre enkeltstående sager og et bekymringsbrev, som blev underskrevet af cirka 50 forældre og sendt til forvaltningen allerede i sommeren 2023, men det handlede ifølge direktøren om en konkret sag og ikke om en række forhold, som brevet fra februar gør.

- Jeg mener derfor ikke, at man kan sige, at vi burde have reageret tidligere, for de tidligere hændelser falder ind under det, som man også må antage, at skolen selv kan løse, siger hun til Fyens Stiftstidende.

En gruppe lærere har ligeledes sendt et brev til forvaltningen, hvori de langer ud efter skolens ledelse, som de beskylder for at straffe lærere, som siger dem imod.

Det tager forvaltningen meget alvorligt, siger Hanne Dollerup. Derfor handler forvaltningen nu i stedet for at vente på en bebudet ekstern undersøgelse, som ventes færdig om seks måneder. Hun vil dog ikke gå nærmere ind i, hvordan forvaltningen præcis vil handle.