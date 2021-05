Første mand i nyt vaccinationscenter i Vollsmose: - Dejligt at vi kan komme videre med vores liv

Det er netop derfor, at man har oprettet et vaccinationssted i Vollsmose.

- Der er behov for, at vi kommer ud i lokalområder, hvor vaccinationstilslutningen ikke er så høj, så derfor har man besluttet, at vi skal være her i Vollsmose, siger Sanne Thil Eriksen.

Kan tage 400

Centret er åbnet med en kapacitet på 200 vaccinationer, men det antal kan øges, når der skal foretages revaccinationer.

Men selvom der tilsyneladende er behov for, at være tæt på beboerne i Vollsmose for, at øge antallet af vaccinerede i området, så er det ikke en garanti for, at det kun er borgere med adresse i Vollsmose, der bestiller en tid.

Det bekræfter vaccinationen af Lasse Ovesen.

- Alle kan booke tider her, ligesom man kan alle andre steder. Det er en beslutning, der er truffet, at når der åbnes et vaccinationscenter, så kan alle booke tider her.

- Så det kan være fra hele landet man kan komme, hvis man har lyst til det, forklarer Sanne Thil Eriksen.

Flere end hver femte fynbo er færdigvaccineret

De officielle tal fra Statens Serum Institut viser torsdag, at 111.354 borgere i det fynske område er færdigvaccinerede.

Det svarer til flere end hver femte fynbo eller 22,30 procent af fynboerne.

På landsplan har lidt over 1,2 millioner fået begge stik og er dermed færdigvaccinerede.

Det svarer til lidt flere end hver femte borger.