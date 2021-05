Første på Fyn i 14 år: Bolbro Badminton er udnævnt til årets ungdomsklub

- I løbet af 2020 har vi gjort en kæmpe indsats for at holde gang i klubben og stadig være relevante for klubbens medlemmer. Så det er en stor anerkendelse af arbejdet, og det er vi stolte over, siger Thomas Ahler, der er ungdomsformand i Bolbro Badminton.

Aldrig før i odense

Det er 13 år siden, at en fynsk klub sidst har fået den fornemme titel, der uddeles af Badminton Danmark. Sidst var i 2007, da Middelfart Badmintonklub blev kåret som ÅretsUngdomsklub.