Første skoledag: - Nu handler det om elevernes trivsel

Faglig trivsel daler

Skolens leder, Helle Hjorth, er enig med sine elever. Derfor er fokus i dette skoleår også på at få både den sociale og den faglige trivsel til at blomstre. Det er nemlig sandsynligt, at corona har påvirket elevernes trivsel i negativ retning. For første gang i flere år faldt elevernes vurdering af deres faglige og sociale trivsel nemlig en smule i skoleåret 20/21 - den seneste måling af elevernes trivsel,.

- Vi har fokus på at lave nogle social aktiviteter og nogle faglige ting sammen. Det faglige fællesskab er det, der driver skolen. Og nogle gange, hvis man er sammen om noget i et fag på tværs af årgange, så styrker det det sociale. Faglighed og trivsel går hånd i hånd, siger Helle Hjorth.



Hun har også oplevet, hvordan corona påvirkede eleverne.

- Måske har man haft lidt færre at vælge imellem? Der er elever, der har trukket sig. Det har ikke været sådan i alle klasser, men der har måske manglet en fornemmelse af, at man var en del af et større fællesskab, fortæller Helle Hjorth.



Den følelse må godt vende tilbage, og eleverne er klar til fællesskabet, så det ud til i Hunderupskolens skolegård mandag middag.

Men selv om de elever, TV 2 Fyn mødte, havde glædet sig til at se hinanden, var der en anden dag eleverne i 9. klasse glædede sig endnu mere til end førte skoledag.

- Sidste skoledag, hvor vi skal kaste med karameller og råbe 9.c, er Gud, lyder det kækt fra Malte Lindbjerg Kjær, der i øvrigt også sammen med sin klasse var den heldige vinder af dagens quiz for skolens ældste elever.