Første søløveunge i ti år døde - nu håber zoo på en ny

Måske en unge mere på vej

Selvom det her Maggies første unge, klarer hun det ifølge Sandie Hedegård Munck godt.

- I går gik det bare strålende. Hun lignede en, der havde fået ti unger. Ungen fik lov til at die, og der var ro på. Men da jeg mødte ind her til morgen, var alt bare kaos hos søløverne, siger hun.

Søløverne var urolige, og for at give dem fred er området omkring søløveanlægget nu spærret af for gæster i zoologisk have, og der er mere ro på hos søløverne.

Det store spørgsmål er så, om der er en unge mere på vej hos søløverne. Sandie Hedegård Munck vil i hvert fald ikke afvise det.

- Mig om min makker har observeret, at den anden søløvehun faktisk har taget på det seneste stykke tid. Så vi havde faktisk snakket om, at hun måske var drægtig. Der er ikke kommet nogen unge endnu, men det kan altså godt være, der kommer en ved hende i løbet af de næste 14 dage, fortæller Sandie Hedegård Munck.

Det har endnu ikke været muligt for dyrepasserne i Odense Zoo at afgøre med sikkerhed, om den nye unge er en han eller hun.