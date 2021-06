Første træning for OB's nye træner: - Vi skal vide, hvor målet står

Og til første træning handlede det mest af alt om en enkel ting.

- Det er klart, jeg har en filosofi for, hvordan vi skal spille, men her på førstedagen er det første jeg har fokus på hårdt arbejde. Sådan er det bare, siger Andreas Alm og fortsætter:

- Jeg er ikke den første træner i OB, og jeg er heller ikke den sidste. Men jeg ved, at når der har været succes, har det været på grund af hårdt arbejde.



Kende vejen til målet

Den 47-årige træner har tidligere stået i spidsen for BK Häcken, Vejle Boldklub og AIK Fotboll. Han er lykkedes med at kvalificere holdet AIK Fotboll til Europa League, ligesom han også fik dem i en top fire i den bedste svenske række, Allsvenskan, fem år i træk.



- Vi skal vide, hvor målet står. Det står fremme og på den korte side. Jeg tror, at spillerne ved det inderst inde, men på vejen, har man tabt orienteringen - både i spillet og mentalt. Så det er godt at holde fokus på, hvor målet står, fortæller Andreas Alm.

Men striwernes nye træner ved også, at defensiven skal være på plads.

- Et hold som vinder skal også have en god defensiv. De hold, som jeg har haft tidligere, har været et miks. I de bedste stunder håber jeg, at vi kan se en god del magi i offensiven, men vi skal også arbejde hårdt for at være gode i både offensiven og defensiven, forklarer Andreas Alm.