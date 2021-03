Folk i Vollsmose nægter tvangstest: Jeg får allerede billeder af, hvordan man gjorde i Kina

I Odense-bydelen Vollsmose er smitten med coronavirus så udbredt, at statsminister Mette Frederiksen (S) har italesat muligheden for også at teste dem, der ikke vil.

Men selvom incidenstallet i Vollsmose onsdag er 853 og dermed markant højere end noget andet sted på Fyn, er flere borgere med bopæl i Vollsmose skeptiske over for tvangstest. De genkender ikke, at der i bydelen skulle være en særlig modstand over for at blive testet.

Det siger blandt andre Amira Mohamed, der bor i Vollsmose.

Læs også Vollsmose kan tvinge Dalum lukket: - Jeg synes, vi har ventet længe

- Nu kender jeg kun mit eget netværk, og vi bliver testet to gange om ugen, og der er altid lang kø. Så jeg kan ikke nikke genkendende til, at vi ikke bliver testet nok, siger hun.

Frygter kinesiske tilstande

Den seneste uge er der registreret 78 nye smittetilfælde, og 14 personer er testet positive det seneste døgn.

- Jeg får allerede billeder af, hvordan man gjorde i Kina. Jeg håber virkelig ikke, det er den tilstand, man håber på at få i Danmark - i vores demokratiske samfund, siger Nishan Ganesh, frivillig i Foreningen Respect.

Hun anerkender Mette Frederiksens arbejde, men det bekymrer hende, at statsministeren overvejer at tvinge folk til at blive testet.

Normalt samles mange mennesker på Vollsmose Torv. Nu er mange butikker lukket, og man opfordres til at forlade centret, når man har gjort sine indkøb. Foto: Masoud Jafari Pouia

- Nu er vi gang med at tage nogle drastiske ting i brug. Spørgsmålet er, om nogle af de her værktøjer overtræder menneskerettigheder, personlige grænser og privatlivets fred, siger hun.

Test to-go

Tirsdag eftermiddag præsenterede Odense Kommune med borgmester Peter Rahbæk Juel (S) i spidsen en plan for, hvordan man vil forsøge at komme det høje incidenstal til livs.

Læs også Uenighed om behov for tvang og lavere forsamlingsforbud: - Vi skal ikke have politiet rendende

Blandt andet vil kommunen tilbyde, at borgere i Vollsmose kan blive testet for coronavirus helt lokalt enten nede foran boligblokkene eller sågar i folks hjem.

- Test to-go i opgangene tænker jeg er en utrolig indsigtsfuld og rigtig, rigtig, rigtig god idé, fordi et af de store problemer herude er, at informationsniveauet bare er lavt, og vi kan nærmest ikke gøre noget ved det. Derfor er det rigtig godt, at vi begynder at opsøge folk i stedet for, selvom det for nogle kan virke provokerende, siger Kim Nielsen, Vollsmose-borger og formand for Foreningen Respect.