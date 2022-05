Folk på gaden: Letbanen gør Odense større, end byen ellers har været

Svært at bruge den

Claus og Maja Müller vil også bruge letbanen. Bare ikke i det omfang, som de egentlig gerne vil. De bor i Odense SV og dermed tæt på, hvor den omdiskuterede etape to er planlagt, at skulle etableres - hvis den altså bliver til noget.

- Det vil være meget sjovt at prøve den, når nu vi har hørt så meget om den. Men i og med at vi bor i Odense SV, er det lidt sværere at komme til at bruge den, når vi ikke kan tage den derfra, hvor vi bor, siger Maja Müller.

Parret lægger ikke skjul på, at de faktisk er lidt skuffede over, at de ikke bor ved letbanen, og gerne så letbanen tættere på deres hjem.

- Så kunne man sagtens finde på at tage den ind til byen, så man ikke skal ind og parkere. Det gør det lidt mere bøvlet, når man så skal til at køre efter et sted, hvor man kan tage letbanen fra, tilføjer Maja Müller.

Fra juli til i dag har letbane-projektet haft stor indflydelse og har forvandlet bybilledet markant. Se billeder fra før og efter her