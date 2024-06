Folk sprang for livet, da narkopåvirket bilist kom blæsende

Efter en våd aften på festivalen Tinderbox så en 30-årig mand sit snit til at begå et indbrud i den tilstødende kolonihaveforening Enghaven, hvor han stjal en bil.

Det oplyser Fyns Politi til TV 2 Fyn.

- Under påvirkning af alkohol og narkotika drøner han rundt på de omkringliggende stier, siger vagtchef Milan Seyfabad til TV 2 Fyn og uddyber:

- Folk måtte springe for livet for ikke at blive kørt ned.

Fyns Politi modtog den første af i alt fire anmeldelser klokken 23.18 lørdag og anholder manden klokken 23.32. Anholdelsen foregik uden dramatik, oplyser vagtchefen.

Derpå blev manden taget med på stationen, hvor han fik lov til at sove branderten ud. Han blev søndag løsladt igen.

Manden er nu sigtet for både indbrud, hærværk, spiritus- og narkokørsel samt for at bringe andres liv i fare. Der venter ham nu en klækkelig bøde.



Ingen kom til skade under episoden.