Folk strømmede til: Politiet sikrede OUH efter dødsulykke

Efter den bilulykke, der fredag aften fandt sted på Østerbro i Odense, måtte politiet rykke ud til Odense Universitetshospital.

Her var en større forsamling af mennesker dukket op, efter at de tilskadekomne var blevet bragt til sygehuset.

- Når vi indbringer folk ude på sygehuset, laver vi en risikovurdering for at finde ud af, om vi skal sikre stedet, siger Ehm Christensen, der er vagtchef ved Fyns Politi og fortsætter:

- Der var rigtig mange mennesker, derfor lavede vi en skalsikring. Det er for at sikre personalet arbejdsro og for at skabe sikkerhed for dem, der er indlagt og for personalet.

Det, at politiet laver en skalering, betyder, at de sikrer, at ingen trænger ind på sygehuset uden tilladelse.

Mistanke om for høj fart

Politiet har en mistanke om, at uheldet kan skyldes høj fart. Det oplyser vagtchefen til TV2 Fyn.

- Vi tilkalder en bilinspektør, og han laver en bilinspektørerklæring ud fra sine undersøgelser, som så kan godtgøre, hvor høj hastigheden har været på tidspunktet, siger han.

Politiet har hørt fra tre vidner, der har set bilen forud for uheldet, men søger fortsat flere med oplysninger om sagen.

- Vi søger vidner, så vi kan finde ud af, hvad der skulle være sket inden. Vi er meget interesserede i at finde ud af, hvad årsagen til uheldet kan være, siger Ehm Christensen og fortsætter:

- Vi har endnu ingen idé om, hvorfor bilen kørte galt.

Foto: Local Eyes

Ifølge vagtchefen er der lige nu ikke nogen indikationer på, at uheldet skyldes gaderæs.