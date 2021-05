Folkeskoler ikke klar til genåbning: Klasseopdeling udfordrer skolerne

Skolerne skal nemlig sikre, at klasserne holdes adskilt i både timer og frikvarterer, og derfor kan elever i Nyborg først pakke skoletaskerne på mandag.



- Vi er der, hvor vi faktisk ikke kan nå det til torsdag, så vi har rykket genåbningen til mandag. Vi skal lige have tid til at se hinanden i øjnene og planlægge efter de retningslinjer, der er for genåbningen, fortæller skoleleder på Danehofskolen i Nyborg, Pernille Kragelund.

Ingen idræt på tværs

Også på Hjalleseskolen i Odense har det givet udfordringer, at samtlige af skolens 570 elever skal tilbage.