Folketingets boligudvalg besøger Odense-ghetto

Det socialt udsatte boligområde Solbakken i Odense er i farezonen for at ende på den hårde ghettoliste igen, når listen bliver offentliggjort i begyndelse af december i år. Sker det, står flere af boligerne i området til nedrivning - til stor frustration for både beboere og flere politikere i Odense.

Nu vil Folketingets boligudvalg med egne øjne se nærmere på området. På sit møde i dag, torsdag, har politikerne i udvalget besluttet at tage på en udvalgstur til området. Politikerne skal besøge Solbakken den 23. november.

Vi ved godt, at der 1. december kommer en ny ghettolisteliste. Når den nye ghettoliste kommer, så kan det sætte nogle boligområder i en forfærdelig situation. Derfor er det naturligt, at vi inden 1. december besøger nogle af de områder, der risikerer at ende på listen. Søren Egge Rasmussen, EL, formand, Folketingets boligudvalg

- Vi ved godt, at der 1. december kommer en ny ghettolisteliste. Når den nye ghettoliste kommer, så kan det sætte nogle boligområder i en forfærdelig situation. Derfor er det naturligt, at vi inden 1. december besøger nogle af de områder, der risikerer at ende på listen, siger Søren Egge Rasmussen, der er formand for Folketingets boligudvalg, Enhedslisten.

Udviklingsplan uden nedrivning

Forud for offentliggørelsen af den kommende ghettoliste har politikerne i Odense lavet et forslag til en udviklingsplan for området, som forsøger at udvikle kvarteret, uden at det tager udgangspunkt i, at der skal rives bygninger ned. Den plan blev præsenteret i fredags af borgmester Peter Rahbæk Juel (S), børne- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen (RV) og beskæftigelses- og socialrådmand Brian Dybro (SF).

Og netop Brian Dybro er glad for, at Folketingets Boligudvalg nu vil besøge det odenseanske boligområde.

- Det er jeg glad for, og det er også baggrunden for, at jeg har inviteret dem. Jeg mener, at det er vigtigt at få vist boligordførerene rundt i området for at overbevise dem om, at vi ikke skal rive boliger ned. I stedet skal vi udvikle Solbakken så beboerne ikke skal flytte ud af deres boliger, og builldozerne skal blive i garagen.

Læs også Ny Solbakken-plan: - Vi vil ikke have bulldozerne herind

Få personer fører til ghettostempel

Ifølge prognoser fra Odense Kommune kan Solbakken ende på den hårde ghettoliste, fordi beboersammensætningen viser, at syv personer for meget har et for lavt uddannelsesniveau og en person for meget har en dom.

- Vi har lavet en ekstra beskæftigelsesindsats og fleksibel udlejning i området. Hvis vi lader de indsatser fortsætte uden at foretage os yderligere, så vil beboersammensætningen med alt sandsynlighed have ændret sig stille og roligt, så området ikke længere vil være på den hårde ghettoliste næste år, siger Brian Dybro, SF.

Ghettoplanen blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Liberal Alliance og Konservative.

- Udover at være formand for Folketingets Boligudvalg er jeg også folketingsmedlem for Enhedslisten, og vi mener, at ghettolovgivningen går alt for langt. Jeg håber, at besøget kan være med til, at man kommer frem til, at et flertal vil suspendere lovgivningen og sætte den på pause, siger Søren Egge Rasmussen, EL, formand for Folketingets Boligudvalg.