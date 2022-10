Folketingsvalg: Kom til valgtræf i Storms Pakhus

Langt de fleste forbinder Storms Pakhus med uanede kulinariske oplevelser. Stribevis af madboder byder gæsterne velkommen indenfor i det store pakhus, hvor grænserne ikke sætter en stopper for, hvilke verdensdele man kan få mad fra. Men søndag 9. oktober bliver med politisk fortegn.

Oplev en eftermiddag spækket med TV 2's kendte formater, politiske debatter, analyser og underholdning, når TV 2, TV 2 Fyn og Fyens Stiftstidende inviterer til valgtræf i Storms Pakhus i Odense.



Søndag den 9. oktober kan du som gæst i Storms Pakhus blandt andet opleve Tvivler-terapi med de politiske kommentatorer Hans Engell og Hans Redder - og se Anders Breinholt live i en humoristisk quiz med politikere efterfulgt af en særudgave af Tirsdagsanalysen med Mogensen & Kristiansen. Herefter kan du følge den store statsministerdebat med de tre kandidater.

Derudover kan du i tidsrummet 15-22, hvor valgtræffet foregår, komme forbi og både se og snakke med fynske folketingskandidater samt en del af de folketingspolitikere, som allerede sidder på Christiansborg.

På TV 2 Fyns og Fyens Stiftstidendes scene kan du som gæst stifte bekendtskab med nyopstillede folketingskandidater i portrætformatet Fællesnævner, høre de fynske folketingskandidater svare på spørgsmål fra fynboerne i Fynboer får svar og inden statsministerkandidat-debatten klokken 20 være en del af debatformatet Virkeligheden på scenen, hvor de fynske spidskandidater debatterer aktuelle dagsordener. TV 2 Fyn og Fyens Stiftstidende huserer bagerst i Storms Pakhus ved Drivhuset.

Alle scener kommer til at være spækket med debatter, humor, mulighed for at møde nyopstillede kandidater, quizzer og meget mere. Arrangementet er gratis, og der vil være mulighed for at købe mad og drikke.

Eksklusiv adgang

Til to af arrangementerne i Storms Pakhus er der påkrævet billetter. Det gør sig gældende i forbindelse med statsministerkandidat-debatten og den politiske valgquiz med Anders Breinholt samt særudgaven af Tirsdagsanalysen med Mogensen & Kristiansen.

Du kan være heldig her at få billetter til den politiske quiz med Anders Breinholt.

Politisk valgquiz med Breinholt & 'Tirsdagsanalysen' med Mogensen & Kristiansen.

Der vil være begrænsede pladser for gæster til de billetkrævende arrangementer.

Vi forbeholder os ret til at foretage sikkerhedsmæssige tjek af lokationen og af gæster og publikum.

Det er ikke tilladt at medbringe skilte og bannere til eventen.

Det er ikke tilladt at medbringe store tasker eller kufferter.

Der filmes både i løbet af dagen på Valgtræf, og du skal derfor være indforstået med at indgå i tv-optagelser.