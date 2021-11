For få i Vollsmose takker ja til vaccine: Nu overvejer regeringen "flere initiativer"

Samtidig understregede hun, at de ikke-vaccinerede lige nu risikerer at sætte vinteren og helbredet over styr for de vaccinerede.

Du mener ikke, at tvang er vejen frem, men hvordan får vi så de sidste med, som endnu ikke har ladet sig vaccinere?

- Hvis vi mener, der er behov for konkrete restriktioner, så melder vi de konkrete restriktioner ud.

Men nu taler vi ikke om restriktioner. Vi taler om, hvad du vil gøre for at overbevise de sidste?

- Jeg ved ikke, om vi kan overbevise alle dem, der ikke er vaccineret, siger Mette Frederiksen.