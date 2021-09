For få indvandrere er i job: - Jeg havde brug for, at nogen sparkede mig og viste mig vejen

- Jeg havde brug for, at nogen sparkede mig og viste mig vejen. Nogen til at give mig lidt råd om at snakke med folk og skrive ansøgninger, siger han.

Hos foreningen Byg til Vækst arbejder man for, at så mange ledige fynboer som muligt kommer i beskæftigelse i byggerisektoren.

- Det handler om, at der er en troværdig voksen, som har lysten til at gå hele vejen og tage sig af det, der er svært for dem. Så det er et spørgsmål, om man har fået talt ved middagsbordet om, hvad det vil sige at arbejde, siger Paul Philipsen, der er virksomhedskonsulent i Byg til Vækst i Odense Kommune.