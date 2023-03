Forældre demonstrerede foran Børn- og Ungeforvaltningen: - Vi vil gerne se dokumentation for, at man tilfører flere midler

Der var protester tirsdag før børn- og ungeudvalgsmødet i Odense Kommune.

Forældre og pædagoger stoler ikke på politiske løfter om flere ressourcer til børn, som har svær autisme. Som TV 2 Fyn fortalte mandag er der på specialinstitutionen Enghaveskolen 36 børn med autisme i børnehaven.

I fremtiden skal der være færre pladser på Enghaveskolen. Til gengæld oprettes der 24 særlige pladser i 3 andre institutioner i kommunen.

Dermed er der ifølge børn- og ungerådmand Susanne Crawley (R) ikke tale om en spareøvelse, tværtimod.

- Vi kommer ikke til at spare nogen penge, vi kommer til at bruge flere penge, sagde Susanne Crawley mandag til TV 2 Fyn.

Vil se dokumentation

Politikerne blev tirsdag mødt af en lille flok demonstranter ved Børn- og Ungeforvaltningen i Odense.



Demonstranterne havde taget opstilling ved hovedindgangen for at protestere og få en forklaring fra rådmand Susanne Crawley (R).

- Vi vil i hvert fald meget gerne se den dokumentation, der er for det regnestykke, at man tilfører flere midler. Fordi i vores optik ser de ud som om, at det er lige præcis det modsatte, man er i gang med, siger Signe Lang Holmgaard, der er forældre til et autistisk barn på Enghaveskolen.

- Det er jeg er da glad for, hvis hun (rådmanden, red.) vil tilføre flere midler. Jeg synes bare ikke, at det er det, vi hører, når hun forklarer om de tilbud, hun har været ude at besøge, siger Per Klastrup, der er tillidsrepræsentant på Enghaveskolen.

Politikerne er enige

Men politikerne i Børn- og Ungeudvalget er enige. Enige om, at der skal oprustes med særlige pladser til børn med autisme, selvom der tilsyneladende ikke er nogen, der ved, hvad oprustningen koster.

- Jeg vil helst ikke gå ind i de tekniske detaljer omkring penge, siger Mads Thomsen, der er medlem af Børn- og Ungeudvalget for Socialdemokratiet.

Men det er vel ret vigtigt. Når rådmanden siger, at der bliver tilført flere penge, så er det vel væsentligt at få svar på, hvor mange penge det handler om?

- Ja. Men der skal jeg lige ind og snakke med nogle embedsfolk, for at kunne give dig sådan skarpe tal.

Ved du, hvor mange penge, der bliver tilført?

- Nej, det ved jeg ikke. Det, jeg har fokus på, når jeg går ind, det er barnets tarv. Og det vil sige, at økonomi og rammer bliver skubbet lidt til side i første omgang, siger Mark Grossmann (V), der også sidder i udvalget.

Har du tid et øjeblik?

- Nej, desværre, siger udvalgsmedlem Anne-Mette Ebensgaard (S).

Du har ingen kommentarer til forældrene her?

- Nej, ikke lige nu.

Altså det, der er interessant, er jo det, I har på dagsordenen. Det vil du ikke kommentere?

- Jeg har ingen kommentarer.

Rådmanden er velkommen på Enghaveskolen

Det blev dog ikke tirsdag eftermiddag, at demonstranterne fik en snak med rådmanden. Så forhåbentlig en anden dag.

Rådmanden er yderst velkommen på Enghaveskolen, siger demonstranterne.

- Det er jo et faktum, at rådmanden ikke har besøgt Enghaveskolens børnehave, men laver en sammenligning på baggrund af, ja. Den er i hvert fald skæv i vores optik, siger Signe Lang Holmgaard.

Mandag fortalte TV 2 Fyn, at forældrene til børn på Enghaveskolen kaldte kommunens nye dobbeltressourcepladser for en spareøvelse.

TV 2 Fyn har tirsdag forsøgt at få oplyst konkrete tal fra Odense Kommune, der skulle vise, at man ikke sparer penge med de nye autismepladser. Det er ikke lykkedes.

Herunder kan du se dagtilbudschef Mette Hviid Laustsen forklare, om kommunen sparer penge på området.