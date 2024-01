Forældre må ikke længere køre deres børn i skole

- Der er selvfølgelig risiko for, at de kan give nogle gener for dem, der kommer langvejs fra, men vi håber på, at det får flere til at cykle og gå. Giver det store udfordringer, så må vi prøve at løse det i dialog med de forældre, det drejer sig om, siger Lise Rejnhold Sørensen.

Der bliver cirka 250 til 400 meter fra områderne, hvor børnene kan sættes af i bil til Risingskolen. Gåafstanden vil variere fra skole til skole.

Bedre for sundheden og klimaet

Det er dog ikke kun trygheden, forbuddet skal hjælpe på.

Rådmanden forventer også, at alt fra klimaet til folkesundheden og indlæringen hos eleverne vil blive forbedret af de bilfrie zoner.

Men er det et politisk anliggende at bestemme, hvordan man afleverer sine børn?

- Ja det er det, fordi det handler om vores sundhed, det handler om børnenes tryghed og vores klimaregnskab, og det er politiske beslutninger, der skal til, hvis vi skal nå i mål med de ting.

- Vi ved fra forskning, at børn lærer bedre, hvis de er cyklet eller gået i skole frem for at blive kørt i bil. Vi bør alle være interesserede i, at vores børn har lettere ved at blive dygtige, fordi de har fået en god fysisk start på dagen.

Desuden peger Susanne Crawley på, at forbuddet også handler om at skabe gode vaner. Lærer børnene allerede fra barnsben at bruge cyklen som transportmiddel, er der også bedre chance for, at de cykler i voksenlivet, lyder det.

Håbet er også, at de nye bilfrie zoner vil skabe mindre støj og mylder i lokalområderne.