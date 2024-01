Forældre og pædagoger fået nok - nu forsvares dagrengøring i børnehuse

TV2 Fyn har tidligere beskrevet, hvordan forældre følte sig kaldet til at gøre rent selv i et børnehus. Til det siger Line Bjørndal, at hun er enig i, at rengøringen godt kunne være bedre nogle steder, men hun peger på, at niveauet for rengøring bliver fastlagt politisk.



- Ja, vi kan måske også få øje på, at niveauet sagtens kunne være højere, men det må være en politisk beslutning at tilføre de ekstra ressourcer, siger hun.

Næstformanden tilføjer, at man også skal tænke på, at rengøringen er der i et tidsrum på for eksempel et par timer i løbet af dagen og ikke altid om morgenen. Derfor kan det se beskidt ud, når forældrene kommer om morgenen.

- Det kan godt være, at det er beskidt, når man kommer om morgenen, men så har der i hvert fald været gjort rent på et tidspunkt, siger hun.

Vil I være åbne for at vende tilbage til rengøring uden for institutionens åbningstider?

- Nej, vi er rigtig glade for synlig rengøring. Vi mener, at rengøringsassistenter ligesom alle andre lønmodtagere er bedst tjent med at have et dagarbejde, fordi vi ved, at det slider at arbejde aften og nat, og det er konstateret, at det er skadeligt for menneskers sundhed at arbejde om natten, siger hun.

TV2 Fyn har forsøgt at få en kommentar fra pædagogerne fagforbund BUPL Fyn, men sidst på eftermiddagen fredag er BUPL Fyn endnu ikke vendt tilbage.