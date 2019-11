Forældre om besparelser på børn: - Det gør mig ked af det

Tirsdag blev en ny model for daginstitutionerne i Odense Kommune vedtaget på et udvalgsmøde i Børn- og Ungeudvalget. Her blev det besluttet, at daginstitutionerne som udgangspunkt kommer til at have åbent 50 timer om ugen, enkelte med lidt længere åbningstid. Indtil nu har der været en ugentlig åbningstid på 51 timer.

I interesseorganisationen Odense Forældreorganisation er de kede af beslutningen om at forkorte daginstitutionernes åbningstid.

- Jeg synes, at det er et ærgerligt signal, for det sender jo et signal om, at man trods det her fokus på, at vi skal have bedre vilkår på daginstitutionsområdet, så er man alligevel parat til at bruge sparekniven. Det gør mig da ked af det, siger Thomas Graven, der er formand for Odense Forældreorganisation og næstformand i Forældrenes Landsforening, FOLA.

Ingen pædagogisk logik

Hvad havde man tænkt sig? Skal de forældre, der allerede har et barn i en institution, flytte deres barn et andet sted hen, fordi arbejdssituationen ændrer sig? Thomas Graven, formand i Odense Forældreorganisation og næstformand i FOLA

Børn- og Ungeudvalget havde flere modeller i spil til tirsdagens udvalgsmøde, og valget faldt altså på en model, hvor alle daginstitutioner som udgangspunkt har åben 50 timer om ugen. Hertil er der en pulje med et kvarter for hver daginstitution, som kan bruges til at holde enkelte institutioner længere åben end 50 timer.

Ifølge rådmand for Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune, Susanne Crawley (R), kommer besparelser ikke til at ramme forældrene.

- Det er netop det, modellen skal tage højde for. Der vil være steder i byen, hvor vi holder længere tid åbent, og det kommer til at være op til forældre og institutionsbestyrelse at vurdere, hvor det skal være, sagde Susanne Crawley til TV 2/Fyn efter udvalgsmødet tirsdag.

00:34 Rådmand Susanne Crawley forsvarer de kortere åbningstider i dagtilbuddene med at mange forældre ikke bruger hele åbningstiden. Video: Morten Albek Luk video

Den opfattelse deler Thomas Graven ikke.

- Hvad havde man tænkt sig? Skal de forældre, der allerede har et barn i en institution, flytte deres barn et andet sted hen, fordi arbejdssituationen ændrer sig? Skal de gå i en anden daginstitution nogle dage om ugen, eller hvad havde man tænkt? Det kan jeg slet ikke se nogen pædagogisk logik i overhovedet, siger Thomas Graven.

Et lille skridt, men et skridt

Kommunen siger i begrundelsen for besparelserne, at forældrene kan vælge en fleksibel pasningsordning, men det mener Thomas Graven ikke er muligt i praksis.

- Jeg har allerede sagt til Odense Kommune i sommer, at man kun kan det, hvis man har en deltidsplads, og det er der ikke ret mange forældre, der har. Så at sige at de bare kan vælge en fleksibel pasningsordning som et supplement til den indskrænkede åbningstid, den holder ikke, siger han.

Besparelsen drejer sig om én time om ugen i daginstitutionen, men i forældreorganisationen frygter de, hvor det kan ende.

- Vi oplever beslutningen som et skridt i den forkerte retning, særligt når vi tænker på, at der tilsyneladende skal skrues på pædagogdelen, så vi får færre uddannede pædagoger i vores daginstitutioner. Så det er skridt i den forkerte retning, det er ikke nogle kæmpe skridt, men det er noget, der for nogle mennesker kan betyde rigtig meget, og det synes jeg er ærgerligt, understreger Thomas Graven.