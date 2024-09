Forældre samler penge ind til ladcykler for at komme væk fra dårlig legeplads

Afslag

Camilla Nørgaard har haft børn i Børneborgen siden 2020. To år senere blev en populær multibane fjernet.

Blandt forældrene var der både tømrere og gartnere, som gerne ville hjælpe med at genopbygge den. Men der skulle søges om tilladelse hos Odense Kommune, og efter et års tid kom der et afslag.

- Vi fik at vide, at vi ikke må opføre faste ting på legepladsen for egne midler. Det gør, at vi ikke må bruge vores egne ressourcer, for så skal kommunen bruge sine ressourcer på at sikkerhedsgodkende og vedligeholde, siger Camilla Nørgaard.

I 2022 mistede Børneborgen også en bålplads, og i år er en rutsjebane og tre legehuse pillet ned, fordi det blev vurderet, at de var for nedslidte. Ifølge Camilla Nørgaard havde flere af lejepladsens dele en længere levetid, end det blev vurderet.

Penge og prioriteter

Odense Kommune vil frem mod 2030 bruge 400 millioner kroner på at bygge nye børnehuse, blev byrådspolitikerne enige om for fire år siden. Kommunen har endda inviteret odenseanske forældre til at besvare et spørgeskema om, hvordan man skaber de bedste fysiske rammer for børn.

Men samtidig står flere af de etablerede børnehuse nedslidte hen. Og det er en bekostelig affære at stable en legeplads på benene. En halv million kroner vil en ordentlig naturlegeplads koste, er Camilla Nørgaard blevet orienteret om.

Og skal man have erstattet alle de nedslidte legepladser, vil det over de næste 10 år koste 275 millioner kroner, lød det ifølge Fyens Stiftstidende i en orientering til Børn- og Ungeudvalget.

Camilla Nørgaard mener, at den bedste løsning ville have været, hvis kommunen løbende var kommet for at vedligeholde legeredskaberne, inden de endte i en forfatning, som ikke kunne sikkerhedsgodkendes mere.

- Men det har man ikke prioriteret. Lidt af det hele skal prioriteres, men man skærer ind til benet ved dagtilbuddene, fordi forældrene jo skal arbejde, så vuggestuerne og børnehaverne skal jo nok blive fyldt op, selv når forholdene er ringe, siger Camilla Nørgaard.