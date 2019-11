Den tidlige aftensol bringer et tæppe af fugt over B1909’s fodboldbaner på en kølig novemberaften. I horisonten står de grå betonblokke, der kendetegner Vollsmoses arkitektur.

De kampklædte drenge bærer niernes røde farver, benskinnerne er fastmonteret og fodboldstøvlerne er klar til at skabe læderfriktion med bolden.

Tre drenge udfordrer hinanden med driblinger, de har set Messi lave på TV.

- Op på to rækker!, råber træneren.

TV-driblingerne må vente. Ti sekunder senere står hele fodboldholdet på to rækker bag baglinjen.

- Kom!, råber træneren, og de rødklædte løber om kap mod hinanden to ad gangen.

Der er fuld fart på drengene på fodboldbanen i Vollsmose. Foto: Anders Høgh

Fodbold, fællesskab og udfordringer

Fodbolden og fællesskabet er kodet ind i de unge U12-spilleres DNA, når de indtager deres pladser på banen.

Hvem er B1909? B1909 er forening, der som navnet tilskriver, har eksisteret siden 1909. I klubhuset står pokaler fra to danske mesterskaber indrammet i glas, og en lang række holdbilleder i sort/hvid fortæller historien om en klub med historie og traditioner. Men historien om B1909 er også blevet skrevet i takt med udviklingen af et lokalområde præget af kriminalitet, høj arbejdsløshed og kulturelle forskelle. Udfordringer, der kan være svære at tackle som frivillig forening.

Glæden ved fodbolden er en ting, men den daglige gang i boldklubben kan også have en gavnlig effekt for de unges fremtid. Et aktivt medlem af en sportsklub mindsker nemlig risikoen for at påbegynde en kriminel løbebane, viser en rapport fra Center for Boligsocial Udvikling fra 2013.

Derfor er det vigtigt for Vollsmose, at en klub som B1909 kan bære et socialt ansvar for de udfordringer, der er ved at drive en forening i Vollsmose.

- Vores største udfordring er sådan noget som at få kontakt til forældre, få tillid til forældre og få opkrævet kontingent, fortæller næstformand i B1909, John Andersen.

Manglede kontingentbetaling og kontakt til forældre har været hverdagskost for B1909 i mange år, og det er en ressourcekrævende post. Ressourcer, som de færreste frivillige foreninger har til rådighed.