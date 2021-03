31 bandemedlemmer bortvist fra ejendom - se private optagelser

31 navngivne bandemedlemmer må ikke længere samle sig i en lejlighed på Ørstedsgade 12 i centrum af Odense.

For første gang nogensinde har Odense Kommunes By- og Kulturudvalg brugt sin beføjelse til at udstede et såkaldt 'samlingsstedsforbud'. Det betyder, at de 31 personer kan blive straffet med fængsel i op til to år, hvis de vender tilbage til lejligheden.

Læs også Kampen mod bander er ikke slut: Black Army har slået sig ned blandt skoleelever

- Vi har bander i den her by, der opfører sig fuldstændig vanvittigt, og som er fuldstændig ligeglade med de regler og normer, vi lever med i Danmark, og dem skal vi slå rigtig hårdt ned på, siger by- og kulturrådmand Christoffer Lilleholt (V) til TV 2 Fyn.

Det har været et mareridt at bo her. Rigtig utrygt. Ingen har turdet konfrontere dem Anonym beboer, Ørstedsgade

Tidligere har medlemmer af banden Black Army holdt til i Sahara Lounge, der officielt skulle ligne en vandpibecafé, få hundrede meter fra nummer 12. Vandpibecafen blev lukket i 2019, men bandemedlemmerne forsvandt ikke af den grund.

Solgt stoffer og truet naboer

Fra stuelejligheden i nummer 12 har bandemedlemmerne solgt stoffer, de har opført sig truende overfor gadens beboere, og med store Mercedeser har de benyttet Ørstedsgade til gaderace.

Beboere på Ørstedsgade fortæller Vi har samlet en række uddrag af oplevelser, beboere på Ørstedsgade har haft, indtil samlingsstedsforbuddet trådte i kraft: "De seneste dage har der været op til 20-40 bud (som henter stoffer, red.), der køres race med hjulspind og dytten, søndag til klokken 05! Ud over dette blev en sort Mercedes varevogn punkteret og fik smadret vinduer med mere i weekenden." "De råber ad folk, stopper foran piger og råber ukvemsord, kaster lattergas patroner ud af vinduerne, nogle på 580 milliliter." "Vi beboere føler os utrygge, vi er bange, og vi kan ikke sove i den larm, og det er spørgsmål om tid, før nogen bliver kørt ned." "De unge i nrummer12 er meget aktive. De er tit samlet 10-25 personer. De har indgang fra Ørstedsgade, fra kælderen og fra en bagindgangen, ser det ud som. Når politiet kommer, bruger de alle flugtvejene til at løbe væk. Der forgår tydeligvis større handel hver eneste dag." "Mange af os går ikke ud i Ørstedsgade, når de er i større forsamlinger, det sker flere gange om ugen." Se mere

- Det har været et mareridt at bo her. Rigtig utrygt. Ingen har turdet konfrontere dem. Der har været larm mange nætter med dytten og hjulspind og et hav af folk, der er gået ind og ud, fortæller en anonym beboer til TV 2 Fyn.

Bandemedlemmerne er allerede fraflyttet nummer 12, men derfor gælder samlingsstedsforbuddet for lejligheden stadig.

- Jeg er fløjtende ligeglad med, om de selv er flyttet, eller om vi skal smide dem ud på røv og albuer. Det vigtigste er, at vi kan ryge dem ud, når vi står sammen, og at beboerne i området nu kan få fred, siger borgmester Peter Rahbæk Juel (S) til TV 2 Fyn.

Bandemedlemmerne flytter

Samlingsstedsforbuddet har været længe undervejs i Ørstedsgade, og det vil formentlig også betyde, at bandemedlemmerne flytter andre steder hen i byen.

Fra stuelejligheden i nummer 12 er der helt åbenlyst blevet solgt stoffer. Flere bude har hentet varer for at sælge videre andre steder. Foto: Privat

Læs også Tre anholdte løsladt: Vidner så person blive bevidst påkørt efter større slagsmål

- Vi skal finde det næste sted, de slår sig ned og være rigtig skarpe og hurtige, så vi også får lukket det hurtigst muligt, siger Christoffer Lilleholt.

Peter Rahbæk Juel er enig.

- Det har taget lang tid at få udstedt dette forbud – også for lang tid. Og jeg vil undersøge, om vi kan sætte mere fut i sagsbehandlingen, så vi næste gang kan effektuere et forbud meget hurtigere, siger han.

Samlingsstedsforbuddet i Ørstedsgade 12 gælder foreløbigt i tre måneder. Det kan dog forlænges af By- og Kulturforvaltningen.