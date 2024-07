Forbud på vej - men skadelige gummistykker vælter stadig ud af Theodors fodboldtaske

Væksten i brug af gummigranulat mærker man også i DBU, hvor der i disse år bliver anlagt masser af kunstgræsbaner i fodboldklubber:

- Vi oplever i stigende grad de vejrmæssige eftervirkninger fra klimaforandringerne i Danmark ved for eksempel mere ekstrem nedbør, mere tordenvejr, længere tørkeperioder samt invasion af gåsebiller, som udfordrer vores naturgræsbaner. Blandt andet derfor ønsker vi i DBU at se en fordobling af banekapacitet i Danmark fra 400 til 800 kunstgræsbaner over de næste par år, siger Anders Kjær, som er seniorkonsulent for innovativ og bæredygtig udvikling i DBU.

DBU har dog ikke overblik over, hvor mange af de nye kunstbaner, der bliver anlagt med gummigranulat frem for andre alternativer. I dén forbindelse siger Anders Kjær, at DBU forventer, at der i stigende grad vil blive brugt alternative materialer som for eksempel kork. Erfaring viser dog, at korkgranulat ikke kan klare frost- og regnvejr, og derfor er forventningen, at der stadig bliver anlagt flere baner med gummigranulat.

Anders Kjær begrunder den fortsatte brug af gummigranulat med det manglende potentiale i alternativer:

- Vi må erkende, at kvaliteten af en række alternative kunstbaner betyder mindre spilletid og flere skader om vinteren.

Fylder op hvert år

I Odense Kommunes By- og Kulturudvalg blev det i februar i år besluttet, at man fortsat i 2024 og 2025 vil tillade fodboldklubber at bruge og indkøbe gummigranulatslagre.

Odense Kommune oplyser også til TV 2 Fyn, at det er op til de enkelte fodboldklubber at vurdere, hvor meget gummigranulat, de vil købe til lager, og at klubberne selv sørger for opbevaringen.

TV 2 Fyns rundringning til de syv fodboldklubber i Odense, der anvender gummigranulat, viser, at nogle klubber køber gummigranulat for mellem 40.000 og 50.000 kroner hvert år. Det er for at vedligeholde banerne og for at kompensere for det gummigranulat, som forsvinder fra dem:

- Kun så længe vi hælder gummigranulat i mindst en gang om året, kan vi vedligeholde vores baner, lyder det fra Peter Larsen, næstformand i bestyrelsen for Boldklubben Marienlyst.

Netop Boldklubben Marienlyst ligger side om side med en hundeskov samt Odense Kanal, der forbinder havnen med Odense Fjord. Det er steder, de små stykker gummigranulat kunne havne. Men Peter Larsen er ikke tvivl om, hvad der kommer i første række for Boldklubben Marienlyst:

- Uanset hvor miljøbevidste vi kan være, så vil vi ikke være det medmindre, det er et lovkrav. Vi bliver nødt til at tænke på vores klub og medlemmerne, siger Peter Larsen.