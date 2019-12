Ford har forelsket sig i robotter fra Fyn

På Fords fabrik i Valencia i det sydøstlige Spanien kan det hurtigt blive en større opgave at skulle overbringe selv en lille dims til en af sine kollegaer.

Fabrikken er over 300.000 kvadratmeter stor og er en kompleks arbejdsplads, hvor man løser mange forskellige slags opgaver. Derfor har bilproducenten nu investeret i mobile robotter fra fynske Mobile Industrial Robots (Mir).

Læs også Salget stagnerer: - Virksomheder investerer alt for lidt i robotter

Robottypen, der nu er blevet en integreret del af en af Ford-koncernens mest innovative fabrikker, hedder Mir100. Den kan køre alene rundt og aflevere materiale på tværs af den enorme arbejdsplads.

- Konkret er fordelene, som den her robot har, at den er nem at bruge.Den er nem at integrere, når man først har defineret de nødvendige parametre, og så er den fleksibel, siger Helios Alvarez, der er chefingeniør for Ford Almissafes-Valencia.

Udlandet investerer

I november kunne TV 2/Fyn fortælle, hvordan Danmark sakker bagud i forhold andre lande, når det handler om at investere i og anvende ny robotteknologi. Det på trods af, at den teknologiske udvikling går hurtigt.

Læs også Robothal indviet i Odense

Spanien er et af de lande, der derimod øger brugen af robotter - også de fynske. Mir100-robotten har Ford tilpasset med et lågesystem, så materiale let kan pakkes, inden den sendes afsted ved hjælp af en app.

- Nu fordeler vi ikke materialet personligt til de forskellige punter, nu programmerer vi og fylder robotten, og så kører den ud på ruten, siger Jesus Louis Pérez, der er teamleder for Body og Stamping i Ford Almissafes-Valencia.