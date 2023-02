Forening sender kassevis af donationer til Tyrkiet: - Vi vil gerne gøre en forskel

Det flyder med papkasser hos Tyrkisk Islamisk Kulturforening i Odense.

Her er man nemlig i gang med at tælle op, pakke ned og stable kassevis af nødhjælpsdonationer til jordskælvsofrene i Tyrkiet.

- Det, det handler om lige nu, er at få det pakket og fløjet afsted, så hjælpen kommer frem til de steder, hvor der er brug for den, siger Niclas Turan Kandemir (S), der er byrådspolitiker i Odense.

Mandag ramte et voldsomt jordskælv med en styrke på 7,8 på Richter-skalaen den tyrkiske millionby Gaziantep, der ligger få kilometer fra grænsen til Syrien.

Indtil videre har det samlede dødstal for katastrofen passeret 25.000, mens mange tusinder fortsat er sårede.

Modtager lister fra Tyrkiet

Siden jordskælvet er der blevet delt billeder fra de katastroferamte områder, og det rører Niclas Turan Kandemir.

- Vi er meget påvirkede i forhold til de ting, vi ser og oplever. Vi ser jo konstant, at man finder og graver folk op, og vi hører, at der er brug for hjælp, og vi vil gerne være med til at gøre en forskel, siger den socialdemokratiske byrådspolitiker.

Tyrkisk Islamisk Kulturforening i Odense modtager lister direkte fra Tyrkiet over de ting, der er allermest behov for.

Det er blandt andet ting som soveposer, jakker, tæpper og opvarmningsudstyr, og foreningen har allerede modtaget mange donationer fra private fynboer og lokale virksomheder. Det glæder Ijlal Örs, der er frivillig i foreningen.

- Det er så fantastisk, at der er det her sammenhold, og vi kan mærke det, når vi er ude. Der er en medfølelse, og det betyder enormt meget for os, for vi står alle i meget særlig situation, siger hun.

Det er ikke kun de mange donationer, der rører Ijlal Örs. Hun er også glad for at opleve den opbakning, som foreningen har mødt gennem det store antal frivillige, der er dukket op for at pakke papkasser.

Efter planen bliver donationerne mandag hentet af en lastbil og sendt i retning af katastrofeområdet i Tyrkiet.

Det er ikke kun i Tyrkiet, at der er brug for hjælp. I Kyiv i Ukraine er vinteren hård, men i december donerede fynboerne ni generatorer, som kan holde mange tusinde ukrainere varme.