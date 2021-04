Foreninger frygter medlemsflugt - drukner i administration

- Foreningerne henvender sig om alt muligt. Det er blandt andet registreringer, hvor vi har identificeret på den anden side af 16 steder, man skal være registreret. Det er nogle af de ting, foreningerne kæmper med, siger hun.

En af udfordringerne er, at den jævnlige udskiftning på bestyrelsesposterne gør det svært at bevare overblikket over alle de steder, foreningerne er registreret.

- Generelt ser vi, at den administrative byrde på foreningsbestyrelser stiger. Det gør det, fordi det er en CVR-registrering, og selvom det ikke er helt det samme som en virksomhed, gælder mange af de her krav, siger Julie Holst Junker.

Byrde skal undersøges

By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune oplever jævnligt, at foreningsbestyrelser er ved at give op i mødet med de mange krav. Mængden af henvendelser har fået by- og kulturrådmand Christoffer Lilleholt (V) til at stille et forslag om, at sagen skal belyses nærmere, så arbejdet fremover bliver lettere for foreningerne.

- Det skal være attraktivt at være i en forening, men hvis dokumentationskrav og administrationsarbejde bliver for tungt, forstår jeg godt, at man vælger det fra. Når man er aktiv i det frivillige foreningsliv, skal det handle om, at man gør noget for nogen eller hjælper med at spille fodbold eller noget - ikke at skaffe oplysninger til banker, siger han.