Forflyttet betjent får medhold i klage: - Jeg fortryder det ikke

Sagen fik i begyndelsen af 2021 Sikandar Siddique, der er medlem af Folketinget for partiet Frie Grønne, til at bede justitsminister Nick Hækkerup (S) om at redegøre for, om ytringsfriheden har grænser for offentligt ansatte.

Det har den ikke, lød svaret, der dog ikke forholdt sig direkte til Elvir Adaz sag, som det er tilfældet i udtalelsen fra Rigspolitiet.



Provokation er ikke et mål

Alligevel er der endnu ingen afklaring på, hvilken afdelingen betjenten ender i. Og Elvir Abaz er da heller ikke sikker på, om han overhovedet vil tilbage.

For ham har klagen handlet om at understrege, at politisk indblanding ikke går under radaren.

- Det har været vigtigt at stå fast og sige fra over fra magtmisbrug og bagvaskelse. Man skal ikke være provokerende som et mål i sig selv, men der skal være plads til kritik, og man skal ikke straffes, fordi man er uenige. Alle, uanset stilling, skal kunne deltage i den offentlige debat uden at frygte for repressalier, siger betjenten.